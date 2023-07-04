لا شبهة جنائية في غرق شاب بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، الثلاثاء، حفظ التحقيقات في واقعة غرق شاب أثناء الاستحمام بمياه النيل، لعدم وجود شبهة جنائية.

تبين من التحقيقات أن المتوفي قفز بغض الاستحمام وعام حتى الجهه الثانية وأثناء عودته لم يتمكن وغرق ولم يستطع اصدقائه انقاذه.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطاراً من النجدة يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بمياه النيل، وبالانتقال والفحص تبين أنه يدعى "عبد العزيز" ٢٠ عاما، ذهب للاستحمام رفقة أصدقائه ودخل إلى عمق لم يتمكن فيه من السباحة وغرق.

تم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية، لانتشال جثته، وتجري قوات الإنقاذ النهري جهود مكثفة لانتشال جثته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.