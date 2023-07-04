وفاة شخص فى حادث تصادم بكرداسة

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان في محافظة الجيزة.

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى محور 26 يوليو.



وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها طالب 21 سنة، بدراجة بخارية يقودها شخص 23 سنة، أعلى المحور من الخلف مما أدى إلى انحراف الدراجة البخارية، ومصرع قائدها في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.