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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقب تفقده "100 يوم صحة".. وزير الصحة يتفقد مستشفى طامية المركزي بالفيوم

فعاليات مبادرة 100
فعاليات مبادرة "100 يوم صحة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مستشفى طامية المركزي للوقوف على سير العمل بها، والتأكد من الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمختلف أقسام المستشفى، بجانب رصد احتياجات عمليات التطوير داخل المستشفى للارتقاء بها، عقب تفقدهما فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" بقريتى سنهور القبلية بسنورس، وكفر محفوظ بطامية.

وتفقد وزير الصحة، ومحافظ الفيوم، عدداً من الأقسام بمستشفى طامية المركزي، شملت أقسام القسطرة ووحدة العناية المركزة للقلب، التي تضم 7 أسرة، كما تضم المستشفى وحدة للعناية العامة بعدد 8 أسرة، وقسم حضانات الأطفال بعدد 25 حضانة، وقسم للجراحة العامة، والعمليات، ووحدة للغسيل الكلوي بعدد 78 ماكينة غسيل تخدم 303 مريضاً، بجانب الاستقبال والأقسام الخارجية للمستشفى التى تضم مختلف التخصصات الطبية، وخلال التفقد وجه وزير الصحة بسرعة إنهاء أعمال إحلال وتجديد مبنى الاستقبال القديم بمستشفى طامية، على مساحة 1600م2، بجانب العمل على توفير التجهيزات الخاصة بوحدة عمليات القلب المفتوح بالمستشفى.

جاء ذلك عقب تفقدهما فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، وكذا فعاليات المبادرة بعزبة شريف التابعة لقرية كفر محفوظ بمركز طامية، والتى تشمل العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة، والأطفال، والجراحة العامة، والمبادرات، والتوعية والتثقيف الصحي.

واطمأن الوزير، والمحافظ، على تواجد الفرق الطبية، وتوافر كافة الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على الحملة، وتابع وزير الصحة، معدلات التردد على العيادات التخصصية، وعيادات خدمات تنظيم الأسرة، مؤكداً دورها الهام في توفير حياة صحية آمنة للمرأة المصرية.

خلال الجولة، وجه وزير الصحة والسكان، بتكثيف الأنشطة والندوات والحملات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير كافة الوسائل اللازمة، بهدف توفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصرية، لضمان استدامة تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لجميع السيدات، موضحاً أن اليوم هو اليوم التاسع لانطلاق مبادرة "100 يوم صحة"، التى تشمل كافة القرى والنجوع داخل محافظة الفيوم ومختلف محافظات الجمهورية، من خلال العيادات المتنقلة، والوحدات الصحية.

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عقب تفقدهما لفعاليات مبادرة 100 يوم صحة وزير الصحة محافظ الفيوم يتفقدان مستشفى طامية المركزى

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