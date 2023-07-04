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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون عن مبادرة الكشف المبكر لضعف السمع: ستحمي أطفالنا من الإعاقة السمعية

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، عن إجراء الفحص السمعي لأكثر من 46,000 مولود، بمحافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء»، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثى الولادة.


وأشار بيان الهيئة، إلى أنه يتم إجراء الفحوصات للأطفال ببورسعيد من خلال 26 وحدة ومركزًا لطب الأسرة، بينما يتم إجراء الفحوصات بالإسماعيلية من خلال 20 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين للهيئة تغطي كافة أنحاء المحافظة ، فيما يتم تقديم خدمات الفحص السمعي للأطفال من خلال 34 مركزًا ووحدة طب أسرة بالأقصر، و11 وحدة ومركز صحة أسرة بجنوب سيناء بإجمالي 91 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

 

رصدت" الدستور" أراء المواطنين حول المبادرة، فقال أحمد  محمد، أحد سكان مدينة أبو صوير في الإسماعيلية لـ" الدستور" إن الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت عددا من المبادرات للأهالي في الإسماعيلية، وأن هذه المبادرة التي قدمت الرعاية الصحية إلى المواطنين، وساعدتهم في حماية أطفالهم حديثي الولادة من الإعاقة السمعية من خلال مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة.

وأوضح عادل محمود، أحد أهالي قرية أبو صوير لـ" الدستور" إنه ذهب للكشف عن أبنه أحمد، في مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأكد أن التعامل ملائم جدًا، كما أنه يتم توقيع الكشف على الأطفال بأحدث الأجهزة الطبية، من أجل الاطمئنان على عدم وجود أي مشكلة لديهم في السمع.

أضاف، عمرو محمد، أحد أهالي أبو صوير، أن الهئية العامة للرعاية الصحية تقدم العديد من المبادرات من أجل تقديم الدعم والرعاية الصحية للأهالي، مضيفًا:" أتمنى تعميم هذه المبادرة".

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