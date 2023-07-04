هل ينجح جيرارد في قيادة الاتفاق السعودي للمنافسة على الألقاب؟

تخطط إدارة نادي الاتفاق السعودي لموسم جديد بطموحات مختلفة تماما عما تحقق في الموسم الماضي، وهو ما ظهر بالتعاقد مع الإنجليزي ستيفن جيرارد لتولي تدريب فريقها.

ما حققه الاتفاق في الموسم الماضي

وكان الاتفاق قد أنهى بطولة دوري المحترفين السعودي (دوري روشن السعودي) في الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 37 نقطة جمعها من 10 انتصارات، و7 تعادلات، و13 هزيمة.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، خرج من دور الـ16 على يد نادي الهلال بخسارته برباعية نظيفة.

إقالة جيرارد من تدريب أستون فيلا

وكان جيرارد قد تمت إقالته من تدريب فريق أستون فيلا الإنجليزي في شهر أكتوبر من عام 2022، بعد أن تلقى الفريق الهزيمة بنتيجة 3 أهداف دون رد على يد فريق فولهام في الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراجع ترتيب الفريق إلى المركز الـ17، إذ لم يجمع سوى 9 نقاط في 11 مباراة من انتصارين فقط تحققا على ملعبه فيلا بارك، الانتصار الأول كان على فريق إيفرتون بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الثاني أما الانتصار الثاني، فكان على فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الثامن، و3 تعادلات منها تعادلان إيجابيان بنفس النتيجة بهدف لمثله مع فريقي مانشستر سيتي في الأسبوع السادس على ملعبه، ونوتينجهام فورست في الأسبوع العاشر على ملعب سيتي جراوند، وتعادل وحيد كان سلبيا مع فريق ليدز يوناتيد في الأسبوع التاسع.

وتلقى جيرارد مع أستون فيلا 6 هزائم بواقع 4 تلقاها خارج ملعبه على يد فرق بورنموث بنتيجة هدفين نظيفين في الأسبوع الإفتتاحي، وكريستال بالاس بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع الثالث، وآرسنال بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الخامس، وفولهام أما الهزيمتين الذين تلقاهما على ملعبه، فكانا على يد فريقي وست هام يوناتيد بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الرابع، وتشيلسي بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع الـ11.

أستون فيلا مع جيرارد في موسم 2021 - 2022

وكان جيرارد قد تولى المسؤولية الفنية لأستون فيلا في شهر نوفمبر من عام 2021 خلفا للبريطاني دين سميث، بعد أن تعرض الفريق للخسارة أمام ساوثهامبتون بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الـ11، وكان الفريق يحتل المركز الـ15، حيث لم يحصد سوى 10 نقاط في 11 لقاء إذ لم يفز سوى في 3 لقاءات، وتعادل في لقاء وحيد، وانهزم في 7 لقاءات، وهو رقم كبير لأنه يعني أنه خسر في أكثر من نصف لقاءاته.

وتحت قيادة فنية من جيراد، ارتقى الفريق مركزا واحدا ليحتل الـ14 برصيد 45 نقطة جمعها من 13 انتصارا، و6 تعادلات، و19 هزيمة، أي حصد الفريق بقيادة فنية من جيرارد 35 نقطة في 27 مباراة إذ فاز في 10 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وانهزم في 12 مباراة.

ألقاب الاتفاق المحلية

مغامرة كبيرة من جيرارد أن يتولى تدريب الاتفاق، فهو نادي لا يعد من الأندية الكبيرة في السعودية، فهو لم يفز بالدوري الممتاز سوى مرتين في عامي 1983، و1987، وكأس ولي العهد مرة واحدة في عام 1965، وكأس الملك مرتين في عامي 1968، و1985، وكأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات في أعوام 1991، و2003، و2004.

استحقاقات تنتظر جيرارد مع الإتفاق

على الجانب الآخر، طموحات الاتفاق مع جيرارد كبيرة في الموسم المقبل، وهي المنافسة على كل الألقاب المحلية، وأولها دوري روشن السعودي، وإن لم يتمكن من احرازه، فعلى الأقل يعود إلى المربع الذهبي الذي لم يدخله منذ موسم 2017 – 2018، وأيضا محاولة التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال كما أن من ضمن أهداف النادي أيضا هي العودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا التي لم يشارك فيها منذ عام 2013 بعد أن نجح في إنهاء دوري زين السعودي للمحترفين في موسم 2011 – 2012 في المركز الرابع.

فهل يحقق جيرارد طموحات الاتفاق، ويحدث طفرة كبيرة على أداء ونتائج الفريق وينتزع لقبا على الأقل؟.