لطلاب الثانوية العامة.. تعرف علي المقدمة الثابتة لسؤال الإيميل قبل امتحان اللغة الإنجليزية

يخوض طلاب الثانوية العامة، الخميس المقبل، امتحان مادة اللغة الانجليزية، ويبحث العديد منهم عن المقدمة الثابتة الخاصة بالإيميل، تنشرها “الدستور” فى هذا التقرير.

وينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ يوم ١٥ يوليو الجارى علي أن يتم بعدها بأسبوع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالتان بمحافظتى (كفر الشيخ، والشرقية) حيث تم ضبط الطالبين لدى قيامهما بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على جهازي الهاتف المحمول المستخدمة، وعمل محضر إثبات حالة بالوقعتين المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبان اللذان تم ضبطهما، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 6 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.