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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الرعاية الصحية" بالأقصر: منظومة التأمين الصحى الشامل إنجاز تاريخى

التأمين الطبى
التأمين الطبى

قال أحمد البرعي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إن منظومة التأمين الطبي الشامل إنجاز تاريخي تم تحقيقه ومن أولويات الدولة منذ عام 2018، وتم إطلاقه بالأقصر في فبراير 2021، متابعًا أن من أهم الأهداف للمشروع هو تحقيق رضا المنتفع.

وأضاف "البرعي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي استطاعت أن تحققه الدولة المصرية، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات،  ولا يقل أهمية عن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها مثل تطوير قناة السويس. 

وأشار مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر إلى أن التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد بدأ في يوليو 2019، وفي نوفمبر تم إطلاق التشغيل الرسمي في محافظة بورسعيد.

 

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