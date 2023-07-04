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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دراسة ترصد خطوات مصر في دعم ملف المساواة بين الجنسين خلال 10 سنوات

المساواة بين الجنسين
المساواة بين الجنسين

أكدت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية عملت على دعم ملف المساواة بين الجنسين، عقب ثورة 30 يونيو، من خلال ترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها في وضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها، والانطلاق في عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وشغلت المرأة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، ونسبة 25% من الحقائب الوزارية وغيرها من الإجراءات التي ساهمت في تدعيم المساواة بين الجنسين.

كما أكدت الدراسة، أن الدولة عملت على إصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وأيضًا يعمل المجلس القومي للمرأة على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصة عندما تتعرض لأي شكل من أشكال العنف من خلال قنوات الاتصال المختلفة، حيث تم افتتاح نحو 28 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، وجارٍ التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، هذا بجانب العديد من المشروعات التي تضمن التمكين الاقتصادي للسيدات والعديد من المبادرات الطبية التي تضمن صحة أفضل للسيدات وغيرها.

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ملف المساواة بين الجنسين حقوق المرأة مجلس الدولة الحقائب الوزارية مجلس النواب

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