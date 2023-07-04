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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المهندس" ينهي حياة "طالب الصيدلة" بـ8 طعنات في القليوبية

طعن
طعن

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس مهندس 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل طالب بكلية الصيدلة في مشاجرة مع طالب في العبور.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال المستشفى يوسف شريف، طالب بكلية الصيدلة، مصاب بعدة طعنات بالجسد. 

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابتة بـ8 طعنات متفرقة، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم مهندس، إثر اصطدام سيارة المتهم بالمجني عليه واشتباكهما في مشاجرة، قبل أن يستدرجه الثاني إلى أحد الشوارع الخالية من المارة وطعنة بسكين، وتم نقله للمستشفى لتقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتوفي بعد أسبوع.

 جرى القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

القليوبية التحقيقات قتل مهندس العبور طالب مشاجرة كلية الصيدلة

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