جامعة قناة السويس تعلن نتائج البرامج المميزة بكلية التجارة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اعتماد نتائج المستوى الأول والثاني والثالث بالبرامج المميزة بكلية التجارة - برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، وبرنامج نظم المعلومات والأعمال BIS، وبرنامج شعبة اللغة بنظام الساعات المعتمدة CH.

وأشاد رئيس الجامعة بسرعة ودقة إعلان ورصد النتائج، التي تم إعلانها عبر الخدمة الصوتية وبرنامج ابن الهيثم قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة.

وفي السياق، أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن النسبة العامة للنجاح ببرنامج الFMI بلغت% 100 بالثلاث مستويات، وكذلك بلغت النسبة %100 ببرنامج الBIS، بينما جاءت النسبة العامة للنجاح بالمستوى الأول لبرنامج %CH 99.3 للمستوى الأول، و %100 للمستوى الثانى، والثالث ( شعبتي المحاسبة - وإدارة الأعمال ).. مُقدماً التهنئة للطلاب بالنجاح، والشكر لكلية التجارة على سرعة إعلان النتائج ودقتها.

فيما أوضحت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة النتائج تفصيلاً والتي جاءت كالتالي ببرنامج الـFMI المستوى الأول وعددهم 59 طالب وطالبة.

حصل طالب على تقدير عام ممتاز، و 11 على تقدير عام جيد جدا، و31 على تقدير عام جيد، و 16 مقبول ، أما المستوى الثانى وعددهم 58 طالب وطالبة حصل منهم 12 طالب وطالبة على تقدير عام امتياز، و 24 على تقدير عام جيد جدا ، و20 على تقدير عام جيد، و طالبان على تقدير عام مقبول ، وبالمستوى الثالث وعددهم 58 طالب وطالبة حصل 9 على تقدير عام ممتاز، و 32 على تقدير عام جيد جدا، و 17 على تقدير عام جيد .

ومن جانبها - أشارت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن نتائج برنامج الBIS جاءت إحصائياتها كالتالي: المستوى الأول وعددهم 174 طالب وطالبة، حصل منهم على تقدير عام ممتاز 12 طالب وطالبة، و 52على تقدير عام جيد جدا، و 72 على تقدير عام جيد، و 38 على تقدير عام مقبول وفي المستوى الثاني وعددهم 183 طالب وطالبة.. حصل 17 على تقدير عام ممتاز، و 76 على تقدير عام جيد جدا، و77 على تقدير عام جيد، و 13 على تقدير عام مقبول ، أما نتائج المستوى الثالث... و عددهم 95 طالب وطالبة فقد جاءت كالتالي : 18 طالب وطالبة حصلوا على تقدير عام ممتاز، و 56 على تقدير عام جيد جدا، و21 على تقدير عام جيد.

وببرنامج الCH جاءت نتائج المستويات الثلاث- وفق ما صرح به الدكتور محمد أبو العلا منسق عام البرامج المميزة- كالتالي المستوى الأول وعددهم 148 طالب وطالبة حصل 11 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز، و 33 على تقدير عام جيد جدا، و 44 على تقدير عام جيد، و 59 على تقدير عام مقبول ، أما المستوى الثاني وعددهم 145 طالب وطالبة حصل منهم 16 على تقدير عام ممتاز، و 48 على تقدير عام جيد جدا، و 59 على تقدير عام جيد، و 22 على تقدير عام مقبول .

وأكمل الدكتور محمد أبو العلا أن نتائج المستوى الثالث شعبة المحاسبة وعددهم 45 طالب وطالبة حصل منهم 22 على تقدير عام ممتاز و 16 على تقدير عام جيد جدا و 7 على تقدير عام جيد ، أما شعبة إدارة الأعمال وعددهم 11 طالب وطالبة حصل منهم طالب على تقدير عام ممتاز و 6 طالب وطالبة على تقدير عام جيد جدا ، 4 جيد .