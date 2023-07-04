آخر التطورات بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

كشفت مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر التطورات بشأن تصحيح المواد التي أدى طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان فيها.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن التصحيح يسير في الكنترولات بشكل منتظم، لافتًا إلى بدء تصحيح مادة الكيمياء بعد تصحيح العينة العشوائية الخاصة بها.

وأشار إلى أنه لا قلق من تصحيح امتحانات الثانوية العامة، وأن كل طالب سيحصل على حقه؛ لأن التصحيح يتميز بالعدالة والشفافية.

ولفت إلى أنه فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات كاملة، ستعلن وزارة التعليم عن موعد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، لأنه عقب التصحيح يتم المراجعة مرة أخرى.