يزداد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الثانوية التجارية 2023 والتي من المتوقع أن تظهر بعد أن انتهت اجازة عيد الأضحى المبارك منذ أمس الاثنين 3 يوليو.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية التجارية 2023

نوضح في هذا التقرير رابط نتيجة الشهادة الثانوية التجارية 2023 الذي يخصص للوصول إلى نتيجة العام الدراسي الحالي.

يترقب طلاب الدبلومات الفنية والثانوي التجاري نتيجتهم لامتحانات نهاية العام خلال هذه الأيام والتي ستظهر على الموقع الالكتروني الخاص بالتعليم الفني الموجود هنا

https://fany.emis.gov.eg/

وبعد الدخول على بوابة التعليم الفني

الضغط على نتيجة الدبلومات الفنية

اختيار تخصص الطالب الصناعي أو التجاري أو السياحي أو الزراعي.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

وانتشرت الأخبار الموضحة أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم، سيعتمد نتيجة الدبلومات الفنية غدًا الاربعاء 5 يوليو وبذلك ستظهر مباشرة عقب اعتمادها.

عند ظهور النتيجة ستُتاح الروابط الخاصة بها على الموقع و خطوات الاستعلام برقم الجلوس.

اقرأ ايضا

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أدى طلاب الثانوي التجاري والدبلومات الفنية البالغ عددهم 715432 طالب وطالبة، في 2542 لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي). امتحانات نهاية العام من 27 مايو وحتى 8 يونيو 2023، في 1337 مادة امتحانية.

تطوير مدارس الدبلومات الفنية

يبلغ عدد مدارس التعليم الفني في مصر يبلغ 1300 مدرسة، بالإضافة إلى بعض المدارس و الفصول الملحقة بالمدارس العامة.

وتم تطوير 881 مدرسة فنية وتطبيق برامج ومناهج مبنية على منهجية الجدران المهنية بها، كما تم إنشاء 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل.