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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك السريان الأرثوذكس: نؤكد رفضنا الكامل للإساءة للمقدسات بجميع الأديان

بطريرك الس ريان الأرثوذكس
بطريرك الس ريان الأرثوذكس

استنكر بطريرك السّريان الأرثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثّاني، بشدّة حرق نسخة من القرآن الكريم من قِبَل المدعوّ سلوان موميكا، أمام المسجد الرّئيسيّ في العاصمة السّويديّة ستوكهولم،  مشيرًا إلى أنّ "هذا العمل الشّنيع يمسّ الرّموز الدّينيّة وهو تعدٍّ واضح على الحرّيّة الدّينيّة الّتي يجب أن تحفظها حقوق وأنظمة الدّول كافّة لأتباع كلّ الأديان."

وأضاف بطريرك السّريان الأرثوذكس: نؤكّد على رفضنا الكامل للإساءة إلى المقدّسات الدّينيّة لجميع الأديان أنّ "هذا العمل فرديّ وغير مسؤول وليس تحقيقًا لحرّيّة التّعبير، بل هو عمل مُدان لأنّه تحريض واضح على الكراهيّة ضدّ الأديان واستفزاز مُستنكَر للمسلمين، وبالتّالي لا يمثّل الكنيسة أو المسيحيّة الّتي تنادي بالقيم المُثلى وتعلّم الانفتاح على الآخر واحترامه والدّفاع عنه وعن حقوقه.

وأضاف بطريرك السّريان الأرثوذكس، نؤكّد على رفضنا الكامل للإساءة إلى المقدّسات الدّينيّة لجميع الأديان، وندعو إلى توطيد أواصر المحبّة والسّلام والتّسامح والتّعايش بين كلّ الأديان.

 وناشدّ  بطريرك السّريان الأرثوذكس: نؤكّد على رفضنا الكامل للإساءة إلى المقدّسات الدّينيّة لجميع الأديان على عدم استغلال الحرّيّات الشّخصيّة بل حسن استخدامها واحترام حقوق الإنسان."

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