توجيه بإزالة الأجزاء المعلقة والقابلة للسقوط من عقارات الإسكندرية

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء والجهات المختصة بإزالة الأجزاء المعلقة والقابلة للسقوط من العقارات وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمارة والاستجابة الفورية والسريعة لأي شكوى تخص المواطن.

وقامت الإدارة المختصة بحي غرب بإزالة الأجزاء المعلقة والخطرة بثلاث عقارات، موضحا أن العقارات الثلاثة صادر لها قرارات إزالة وترميم من لجنة المنشات الآيلة للسقوط بالحي وتم رفع المخلفات والأنقاض الناتجة عن إزالة الأجزاء الخطرة من الشوارع وتيسير الحركة.

وفي سياق متصل، تلقي حي الجمرك بلاغا بسقوط أجزاء من أحد العقارات بشارع " العناني " بدائرة الحي دون وقوع ضحايا أو حدوث إصابات.

وانتقل مسئولو الحي على الفور وتبين أن العقار خال من السكان وصادر له قرار هدم وتم وضع طوق حديدي حول العقار لتأمين سلامه المارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر شنت الأجهزة المعنية بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة؛ لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي للتعديات في المهد؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، تحت إشراف الدكتور نبيل الششتاوى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية.

وذكرت المديرية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم إزالة حالة تعد في المهد؛ عبارة عن تشوينات وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، على مساحة 100 متر مربع تقريباً، بزمام جمعية الروضة الزراعية، التابعة لحي وسط الإسكندرية، وذلك تنفيذاً لقرار المحافظ رقم 88 لسنة 2022.

وأضاف البيان أنه جرى كذلك إزالة حالة تعد في المهد؛ عبارة عن تشوينات وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، على مساحة 150 متر مربع تقريباً، بزمام جمعية الزهراء الزراعية، التابعة لحي وسط الإسكندرية، وذلك تنفيذاً لقرار المحافظ رقم 88 لسنة 2022.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

محافظ الإسكندرية وجه بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وعدم التهاون مع أية مخالفة بكل أحياء المحافظة، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.