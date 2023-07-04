ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل صناعة الشيوخ: بيان 3 يوليو حدد خارطة طريق واضحة المعالم لمصر

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن بيان 3 يوليو عام 2013 تاريخى ولن ينساه كل المصريين، خاصة أن هذا اليوم والبنود التي تضمنها بيان 3 يوليو أكد للعالم كله أن 30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش المصري الباسل واستجاب فيها استجابة كاملة وحقيقية للمطالب المشروعة للشعب المصرى العظيم، الذى نزل بالملايين للشوارع للمناداة بسقوط حكم المرشد والإخوان الإرهابيين.

وقال المنزلاوى فى بيان له أصدره اليوم ، إن بيان 3 يوليو حدد خارطة طريق واضحة المعالم لمصر اتجهت بها نحو الجمهورية الجديدة وانهى على احلام قوى الشر والظلام والارهاب فى إسقاط وتقسيم الدولة المصرية.

وأكد أن يوم 3 يوليو بعث برسالة للعالم أجمع بقوة وعزيمة الشعب المصري وحقه الراسخ في تقرير مصيره ومساندة قواته المسلحة الباسلة وعدم الالتفات إلى الدعاوى والاتهامات البغيضة وأنه لايمكن لأحد أن يكسر ارادة المصريين الذين أكدوا للعالم كله قدرتهم الكبيرة فى الحفاظ على وطنهم .

وأكد عضو الشيوخ، أن بيان 3 يوليو تصدى لمخطط هدم الدولة وانتشلها من الضياع والتدمير، بالتصدي لمخطط إخواني فوضوي غريب على مصر وأهلها مشيداً بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات تفوق الخيال لمصر وشعبها خاصة المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد.

وقال إن ثورة 30 يونيو وإعلان خارطة الطريق في 3 يوليو كان انطلاقة نحو المستقبل والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية وتواصل مسيرة بناء الدولة بلا توقف وراء قيادة مخلصة ومؤمنة بالوطن وتحقيق أهدافه وأصبحت مصر لديها القدرة بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى وتماسك ووحدة شعبها ووطنية جميع مؤسساتها على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها .

المهندس محمد المنزلاوى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة مجلس الشيوخ بيان 3 يوليو عام الجيش المصرى

الأكثر قراءة

3 عروض "تغرى" محمد عبدالغنى للرحيل عن الزمالك

عيد ميلاد "شيكو".. الكوميديان الذي عشقه الجمهور

أولياء أمور: الاستاتيكا معقّدة وتحتاج وقتًا أطول للامتحان

مأساة "علياء" أمام محكمة الأسرة: "اجهضني ومنعني من الحمل"

وزير المالية: تيسير الإجراءات الجمركية للحجاج.. وأولوية لكبار السن والمرضى

تليفزيون ومخدر.. تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة توك توك للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين