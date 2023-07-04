وكيل صناعة الشيوخ: بيان 3 يوليو حدد خارطة طريق واضحة المعالم لمصر

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن بيان 3 يوليو عام 2013 تاريخى ولن ينساه كل المصريين، خاصة أن هذا اليوم والبنود التي تضمنها بيان 3 يوليو أكد للعالم كله أن 30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش المصري الباسل واستجاب فيها استجابة كاملة وحقيقية للمطالب المشروعة للشعب المصرى العظيم، الذى نزل بالملايين للشوارع للمناداة بسقوط حكم المرشد والإخوان الإرهابيين.

وقال المنزلاوى فى بيان له أصدره اليوم ، إن بيان 3 يوليو حدد خارطة طريق واضحة المعالم لمصر اتجهت بها نحو الجمهورية الجديدة وانهى على احلام قوى الشر والظلام والارهاب فى إسقاط وتقسيم الدولة المصرية.

وأكد أن يوم 3 يوليو بعث برسالة للعالم أجمع بقوة وعزيمة الشعب المصري وحقه الراسخ في تقرير مصيره ومساندة قواته المسلحة الباسلة وعدم الالتفات إلى الدعاوى والاتهامات البغيضة وأنه لايمكن لأحد أن يكسر ارادة المصريين الذين أكدوا للعالم كله قدرتهم الكبيرة فى الحفاظ على وطنهم .

وأكد عضو الشيوخ، أن بيان 3 يوليو تصدى لمخطط هدم الدولة وانتشلها من الضياع والتدمير، بالتصدي لمخطط إخواني فوضوي غريب على مصر وأهلها مشيداً بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات تفوق الخيال لمصر وشعبها خاصة المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد.

وقال إن ثورة 30 يونيو وإعلان خارطة الطريق في 3 يوليو كان انطلاقة نحو المستقبل والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية وتواصل مسيرة بناء الدولة بلا توقف وراء قيادة مخلصة ومؤمنة بالوطن وتحقيق أهدافه وأصبحت مصر لديها القدرة بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى وتماسك ووحدة شعبها ووطنية جميع مؤسساتها على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها .