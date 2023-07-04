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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحباط تهريب 10 ألاف "رغيف بلدي" في الشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل قادمة من مدينة الزقازيق محملة بكمية من الخبز البلدي المدعم مقدارها (9600) رغيف مجمعة بغرض بيعها في السوق السوداء لأصحاب المطاعم بمدينة الإبراهيمية، وتم تحرير المحضر رقم 10196  لسنة 2023 جنح ههيا، كما تم تسليم الخبز المضبوط إلى مخبز شركة مطاحن شرق الدلتا الكائن بميدان الزراعة بالزقازيق لبيعه للمواطنين بموجب البطاقات الذكية.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها أمام عزبة مختار بك بنطاق مركز ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من زيت الطعام مجهول المصدر مقدارها (89) كرتونة أنواع مختلفة، بإجمالي كمية مقدارها (1014) زجاجة سعات مختلفة، وتم تحرير المحضر رقم 10201 لسنة 2023 جنح ههيا، كما تم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن بمدينة ههيا على ذمة المحضر.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق “صبيح-الشبراوين” من ضبط 4 كراتين مستحضرات تجميل، بداخلها 48 عبوة كريم و48 عبوة معطر مجهوله المصدر  باجمالي (96) عبوة، سعة العبوة الواحدة (250) ملليلتر، وتم تحرير المحضر رقم 10202 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بمقر الإدارة على ذمة المحضر.

 

إتخاذ الإجراءات القانونية إجمالي الإجراءات القانونية البطاقات الذكية التحفظ على المضبوطات

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