بعد تفقد لجان الثانوية.. وزير التربية والتعليم يختتم زيارته للغردقة

اختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، زيارته لمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بلجان مدينة الغردقة.

وبدأ وزير التربية والتعليم جولته بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر، حيث تابع سير الامتحانات بمختلفالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتفقد وزير التربية والتعليم، لجنتي مدرسة المتفوقين وخالد بن الوليد في امتحانات الدور الأول بالثانوية العامة، وذلك للوقوف على سيراللجان انضباط العملية الامتحانية.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال زيارته، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة خلال العام الحالي لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوىالجمهورية، مشددا على أنه يواجه بكل حسم أي محاولة لعرقلة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناءدخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان، ودون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفيرالمناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، بجانب توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد حجازي على التأكيد علي قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورةصحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزيرالملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

واطلع الوزير على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

وشدد الوزير على أن الوزارة تواجه أى عملية غش إلكترونى بحزم شديد، وإحالة أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلىالتحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه،والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتفقد الوزير استراحات المراقبين والملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، حيث اطمأن الوزير على توفير جميع الإمكانياتلهم بالاستراحات الخاصة، وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

زيارة وزير التربية والتعليم للغردقة

زيارة وزير التربية والتعليم للغردقة