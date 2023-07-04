أسوان تحارب الإشغالات والمخلفات بالأسواق والشوارع

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، عدد من الإشغالات والمخلفات بنطاق حى غرب، والحدائق العامة، كما تم رفع تراكمات من القمامة والمخلفات ببعض المناطق منها حى مدينة ناصر، وخلف نجع المحطة، مشدداً على مواجهة مخالفات عربات الحنطور بشكل فوري، وخاصة بمنطقة أطلس ووسط المدينة وكورنيش النيل، مع الإسراع فى تجهيز موقف التراكى الدائم للعربات للحد من الوقوف العشوائى لها.

وواصلت الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها المكثفة لتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن الاستمرار فى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا النظافة العامة.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتنظيم حملة إستهدفت الإزالة الفورية فى المهد لـ4 حالات تعدى بمساحة 675 م2، منها إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بقرية الشطب بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمساحة 500 م2، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى بقرية المنصورية بمساحة 175 م2.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وذلك بقرية العتمور، وجاري المتابعة لتنفيذ الأعمال والجهود المختلفة.

وفي سياق آخر، عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً لوضع الحلول الجذرية لمشكلة الصرف الصحى الخاصة بمحطة الكرور رقم 11.