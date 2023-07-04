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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 109 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 109637 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 36325 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت القوات من ضبط 2235 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، وضبط 16 مخالفة موقف عشوائي، و2 مخالفة لشروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

مديرية امن القاهرة مصر الجديدة الأجهزة الأمنية القبض على ميكانيكي الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لوائح المرور

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