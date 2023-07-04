الفيلم يخوض ماراثون الصيف السينمائى .. «البريمو» يجمع هنيدي وسعيد حامد للمرة الخامسة

انتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير أحداث فيلمه الجديد “مرعي البريمو”، الذي أصبح ضمن أفلام موسم الصيف ومنتظر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدًا يوم 2 أغسطس، خاصة أن الشركة المنتجة طرحت البوستر الدعائي الرسمي ويحمل صورة فردية لبطله هنيدي وأمامه بطيخه .

وعلمت “الدستور”، أن المخرج سعيد حامد بدأ فى أعمال المونتاج حتى ينتهي من كافة التفاصيل المرتبطة بالعمل، ما يجعله يواصل العمل الليل بالنهار ليكون العمل جاهزا تمامًا للعرض.

الفيلم يتناول قصة بائع بطيخ يتعرض وزوجته التي تجسد شخصيتها غادة عادل لعدد من المواقف الكوميدية تتحول إلى دراما في إطار يعتمد على كوميديا الموقف الذي نجح فيها هنيدي معتمدا على طريقته اللفظية في تلك المشاهد .

ويشهد العمل تعاونا جديدا بين هنيدي وحامد، فقد قدما آخر عمل عام 2005 من خلال فيلم “يانا يا خالتي”، الذي لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه.

كان قد تعاون الثنائي عام 2002 في فيلم “صاحب صاحبه" وقبلها عام 2001 قدما فيلم “جاءنا البيان التالي”، وفي 1999 قدما الثنائي “همام في أمسترادم” وكان النجاح الحقيقي للثنائي وتحديدا هنيدي يعود إلى عام 1998 من خلال “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي جعل هنيدي في منطقة بعيدة بعالم السينما بتحقيقه لاعلى الإيرادات.

“مرعي البريمو”، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، فكرة سينمائية لـ محمد هنيدي، موسيقى تصويرية لـ خالد حماد، ويشارك في البطولة أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح.