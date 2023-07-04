ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختيار جامعة قناة السويس ضمن أفضل 300 جامعة دولياً

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن نتائج  المصنف الإنجليزي THE  Times Higher  Educationللعام 2023 تم الإعلان عنها أمس 3 يوليو، حيث أوضح التقرير أن جامعة قناة السويس جاءت ضمن أفضل 300 جامعة ناشئة دوليا تم تأسيسها خلال 50 عاما أو أقل،  كما احتلت المركز الرابع مكرر على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة أن المراكز المتميزة التي حصلت عليها الجامعة مؤخرا تأتي نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس، والخطة الاستراتيجية للجامعة للاهتمام بالتصنيفات العالمية، والنشر الدولي والأبحاث العلمية.

ومقدما التهنئة  لأساتذة الجامعة لهذه  النتيجة، مشيرا إلى الجهود المبذولة المخلصة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن الجامعة ستعمل على تعزيز هذه المراكز المتقدمة مستقبلا.

و من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن تصنيف تايمز للجامعات الناشئة لهذا العام يشمل 605 جامعة على مستوى العالم، مقارنة ب 539 جامعة في عام 2022. 

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن تصنيف التايمز للتعليم العالي أظهر تأهل 16 جامعة مصرية ناشئة للظهور في هذا التصنيف هذا العام.

وقد أشاد نائب رئيس الجامعة  بدعم الجامعة لجهود علمائها وباحثيها للنهوض بالبحث العلمي، و توفير المناخ المناسب لهم من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، والتقدم المستمر في التصنيفات العالمية.

و أشار الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن تصنيف الجامعات الناشئة يستند إلى مهام الجامعات الأساسية، حيث يتم التصنيف بناءا على نفس مؤشرات الأداء الـ 13 التي يتم استخدامها في تصنيف تايمز ً للجامعات العالمية الرائدة.

كما أوضحت الدكتورة إلهام الخواص رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي و عضو مركز النشر الدولي أن من ضمن هذه المؤشرات: البحث العلمي، والتدريس، ومعدل الاستشهاد البحثي، والتعاون الدولي، كما تمت الاستعانة بمؤشرات نقل المعرفة والتوقعات الدولية، بينما تم تعديل الأوزان لإعطاء وزن أقل للسمعة الدولية عن العام الماضي، لتوفير المقارنات الأكثر شمولا وتوازنا.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم

الأكثر قراءة

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

قبل ساعات من الإعلان عن احتياطي النقد الأجنبي.. "المركزي" يبرز استخداماته

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

دونجا وعواد وشلبى.. 9 غيابات للزمالك أمام المقاولون العرب فى كأس مصر

ضبط 231 قضية مخدرات و78 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

تحرير 109 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين