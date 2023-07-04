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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 4 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري ميدوم بإتجاه القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطي المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الفيوم ميكروباص انقلاب اصابة

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