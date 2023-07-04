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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حكاية "نهى" وأم أسماء".. "التشعيب" يفرّق أولياء أمور الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تولدت عبر فترة الامتحانات عدد من الصداقات بين أولياء الأمور على أبواب اللجان، نتيجة اعتيادهم تبادل أطراف الحديث أثناء انتظارهم لأبنائهم، ما يجعلهم  كذلك يتبادلا كلمات الدعاء و المواساة لأبنائهم بعضهم البعض نتيجة تواجدهم في ذات الموقف.

السيدة نهى أحمد، والدة الطالبة أميرة، افتقدت إحدى صديقاتها التي تعرفت عليها أمام لجنة الامتحانات وهي السيدة "أم أسماء"، وذلك لأن ابنتها طالبة في الشعبة الأدبية بينما ابنة نهى "علمي رياضة".

تتابع بقولها أنها اعتادت وصديقتها أم أسماء تبادل أطراف الحديث، وتبادل التعبير عن مخاوفهم من صعوبة الامتحانات على بناتهن، وكذا اعتادتا طمأنه بعضهن البعض، ولكنها اليوم تفتقدها وتفتقد كلمات الطمأنينة.

ولكن في الوقت نفسه عبرت نهى عن ثقتها في أن" أم أسماء"ستطمئن على ابنتها عقب الامتحان، فهي هاتفتها قبل بدء الامتحان ودعت لابنتها بالتوفيق في امتحان "الاستاتيكا" وغيرها من المواد، مشيرة إلى أن هذه الصداقة ربما نشأت في أيام وبسبب الثانوية العامة، إلا أنها تظن استمرارها سنوات نظرًا لعلامات الود والتآلف السريع الذي نشأ بينهما.

ويؤدي طلاب الثانوية شعبة علمي رياضة الامتحان بمادة الاستاتيكا اليوم، سابع أيام امتحانات الثانوية العامة.

بينما يؤدي يمتحن الطلاب الأحد المقبل 9 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة  ديناميكا، على أن يؤدي الطلاب آخر امتحان في جدول امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس 13 يوليو في مادة  الجبر والهندسة الفراغية.

الثانوية العامة الثالث الثانوي التربية والتعليم الاستاتيكا الشعبة العلمية

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