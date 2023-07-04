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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قادمة من أوروبا.. وصول 24 رحلة طيران دولية لمرسى علم اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 24 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 129 رحلة طيران، يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، مع تطبيق الإجراءات اللازمة للركاب الوافدين .

وتبين من جداول التشغيل اليومية أنه من المقرر أن يصل اليوم 24 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك، ورحلتين من ايطاليا، و3 رحلات من ألمانيا، 9 رحلات من بولندا، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من هولندا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، واخرى داخلية . 

 وأوضحت جداول التشغيل الاسبوعية، ان مطار مرسى علم الدولى، يستقبل خلال الاسبوع بداية من أول أمس السبت، وحتى نهاية الأسبوع، يستقبل 129 رحلة طيران تصل من 11 دولة أوروبية، اغلبها من دول بولندا والتشيك، وألمانيا، وإيطاليا، سويسرا، وبلجيكا.

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