الزراعة: 450 ألف شخص زاروا حدائق الوزارة خلال العيد

- "القصير" يوجه الشكر للقطاعات والإدارات الخدمية والإنتاجية بوزارة الزراعة.

- غرفة العمليات المركزية تلقت 512 استفسارا و 218 شكوى للمواطنين طوال أيام الاجازة.

وجه القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر الى كافة الجهات الإنتاجية والخدمية والبحثية التابعة للوزارة، وغرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الادارات والمحافظات، والتي واصلت العمل خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وثورة 30 يونيو، وحرصهم على استمرار العمل، وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الزراعة في اجتماع سابق قبل بدء عيد الأضحى المبارك، مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، بإعلان حالة الاستعداد القصوى، خلال فترات الاجازة، وإلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات واستمرار تقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين خلال فترة الإجازة، وتكثيف التواصل الدائم والمستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين.

وحرص وزير الزراعة طوال فترة الإجازة، على متابعة سير العمل مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، والمراكز البحثية، والتوجيه المستمر والدائم، بالتواصل السريع مع المزارعين والمربين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، والتيسير عليهم.

وفي سياق متصل قال محمود الاعرج المنسق الاعلامي لوزارة الزراعة، أن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع ختام أعمالها، بلغت طوال فترة الاجازة كاملة، حوالي 512 استفسار و218 شكوى وبلاغ من المواطنين، تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، ومديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، أكد المنسق الاعلامي للوزارة، ان حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، وحديقتي والاورمان والاسماك، شهدوا إقبالا كثيفا من المواطنين والزائرين خلال الإجازة، حيث بلغ إجمالي عدد زوار الحدائق حوالي 450 ألف زائر، من مختلف المحافظات.

- متابعة كافة شكاوى وبلاغات المواطنين والمزارعين والمربين

وأشار المنسق الاعلامي لوزارة الزراعة، إلى أنه تم أمس الاثنين وهو الأخير في الاجازة، حيث اختتمت غرفة العمليات والطوارئ أعمالها، تلقى 90 استفسارا و 38 شكوى، في موضوعات متعددة، منها المكافحة، الدورات التدريبية، الطب البيطري، مشروعات الانتاج الحيواني، ومنافذ بيع منتجات الوزارة.

وأضاف انه تم متابعة كافة شكاوى وبلاغات المواطنين والمزارعين والمربين، بكل دقة وأمانة، والرد على كافة استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم، من خلال اعضاء الغرفة، وممثلو الهيئات والتابعة للوزارة، والذين يتواصلون بدورهم مع الادارات المختلفة، والمديريات بالمحافظات، وذلك عبر شبكة التواصل الواسعة والتي تشمل الخط الساخن للوزارة، وخدمة واتس اب، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، خلال فترة الاجازة، حوالي 1000 عينة، تشمل الفحص والتحليل، واصدار الشهادات بالنتائج، لعينات الحاصلات الزراعية والغذائية قبل تصديرها الى الخارج، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل المركزي للمبيدات، خلال الاجازة، حوالي 400 عينة.

- استمرار العمل في محطات الغربلة لتجهيز وإعداد التقاوي للمزارعين

بينما أعلنت الإدارتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي، استمرار العمل في محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، لتجهيز وإعداد التقاوي للمزارعين، وتوفيرها بأسعار مناسبة، حيث شهدت محطات الغربلة في: بني غالب وسدس ببني سويف، وكفور النيل بالفيوم، عمليات إعداد وغربلة التقاوي للموسم الجديد من محصولي القمح والدقيق والفول.

وانتهى مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز، من شتل البرنامج القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين، والأرز السوبر، لتوفيرها للعام المقبل، بدرجة عالية من النقاء الوراثى للمحافظة على أعلى إنتاجية فى وحدة المساحة، وأكد الدكتور حمدي موافي مدير المشروع، استمرار العمل من الخامسة صباحاً و على مدار اليوم لإنهاء شتل و زراعة مئات الأصناف المصرية السوبر العملاقة الواعدة فى واحد من أفضل برامج تربية الأرز في العالم .

وشكلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برئاسة الدكتور حسن الفولي، لجان من قيادات ومسئولي الهيئة لتفقد الأعمال والمشروعات والجمعيات التابعة لها، بالمحافظات المختلفة، حيث تفقدت اللجان، مركزي صان الحجر وفاقوس بمحافظة الشرقية، ومنطقة كفر الدوار بالبحيرة، فضلا عن منطقة بني سويف، وذلك لمتابعة سير العمل، والمرور على الزراعات والحقول والتواصل مع المزارعين، والتأكد من تنفيذ التكليفات، فضلا عن موقف التعديات على الاراضى الزراعية، والتعامل مع البلاغات التي ترد من غرف العمليات.

وتواصل ايضا الادارة المركزية لحماية الأراضي، تنفيذ حملات المرور على المحافظات والمديريات المختلفة لمتابعة سير العمل، والتعامل مع البلاغات، ومرور مهندسي ومشرفي الحماية بشكل دائم على الحقول، ورصد اي حالات تعدي ورصدها والتعامل معها في المهد.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، خلال فترة الاجازة، على أرقام الخط الساخن : 15500، و19561، من الساعه 10 صباحا وحتى 4 مساء، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب 01111866710.