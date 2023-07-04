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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال ساعات.. البنك المركزي يعلن رصيد الاحتياطي الأجنبي بنهاية يونيو

البنك المركزي
البنك المركزي

يعلن البنك المركزي المصري عن احتياطي النقد الأجنبي لشهر يونيو خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي، سابقا، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 34.66 مليار دولار بنهاية مايو 2023، مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية أبريل 2023، بارتفاع بقيمة 109 ملايين دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

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