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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كيف تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الرسل 2023؟

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في  12 يوليو2023، بقداس عيد الرسل، وهو ذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس، والقديس بولس، في روما، على يد نيرون.

◄في عيد الرسل إقامة طقس اللقان

وخلال عيد الرسل يترأس الأساقفة والكهنة صلوات القداسات الإلهية في الكنائس بالإيبارشيات المختلفة.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال صلوات قداس عيد الرسل 2023 صلوات اللقان والتي يتميز بها صوم الرسل.

ويُصلى لقان عيد الرسل بعد رفع بخور باكر فى مكان عمل اللقان.

◄طقس الكنيسة في صوم الرسل

ووفقًا لطقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأعياد السيدية الكبري والصغري أنه إذا جاء عيد سيدي كبير يوم الأربعاء والجمعة فيفطر فيه ماعدا عيد البشارة لأنه يأتي بالتزامن مع الصوم الكبير.

أما إذا جاء عيد سيدي صغير يومي الجمعة والأربعاء، فإنه يُصام بدون أنقطاع عن الطعام ويٌصلي بالطقس الفرايحي.

أما إذا جاء عيد غير سيدي مثل صوم السيدة العذراء مريم والرسل يوم الأربعاء، والجمعة يصلي العيد بالطقس السنوي ويصام اليوم ويفطر في منتصف الليل

ويقع عيد الرسل فى 5 أبيب، والذي يوافق 12 يوليو من كل عام، والذي يوافق عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس ويُصلى فيه بالطقس السنوى.

وخلال عيد الرسل تُقرأ النبوات من العهد القديم من كتاب صلوات اللقان، ويقوم الكاهن بـ«رشم الصليب»، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه كرمز للاغتسال من الخطية.

أبرز الأصوام في الكنيسة الأرثوذكسية

  • صوم يوميّ الأربعاء والجمعة «ماعدا فى الخماسين المقدسة»
  • صوم البرامون أو الاستعداد (قبل عيد الميلاد وعيد الغطاس)
  • صوم الميلاد 43 يوماً، والذي تبدائه الكنيسة في 25 نوفمبر من كل عام
  • صوم يونان 3 أيام.
  • الصوم الكبير ومدته 55 يوماً.
  • صوم الرسل، من اليوم الذى يلي عيد العنصرة حتى عشية عيد الرسل.
  • صوم جسد العذراء الطاهر 15 يوماً

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية؛ لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة.

احتفالات الكنيسة الأعياد السيدية الكبرى الإيبارشيات الاعياد السيدية الايبارشيات المختلفة تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس والقديس بولس في روما على يد نيرون بعيد الرسل بولس ة العذراء مريم

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