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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تستلم الدفعة الثانية بقيمة 890 مليون دولار من صندوق النقد الدولى

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

استلمت أوكرانيا الدفعة الثانية البالغة 890 مليون دولار من صندوق النقد الدولي أمس الإثنين.


وقال بيان لوزارة المالية الأوكرانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنه تم استلام الأموال نتيجة للمراجعة الأولى الناجحة في إطار مرفق الصندوق الموسع. وحتى الآن، تلقت أوكرانيا بالفعل 3.59 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.


وأشار وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو إلى أن "التمويل المستلم هو نتيجة التعاون الفعال والمنسق بين حكومة أوكرانيا ووزارة المالية في أوكرانيا والبنك الوطني لأوكرانيا مع الخبراء وإدارة صندوق النقد الدولي في إطار مرفق الصندوق الموسع ... وبفضل تلك الأموال فنحن قادرون على الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا وضمان النفقات ذات الأولوية في ميزانية الدولة".


يذكر أنه في 29 يونيو، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى بموجب ترتيب مرفق الصندوق الموسع لأوكرانيا.


وخلال الاستعراض، لوحظ تقدم كبير من جانب حكومة أوكرانيا في الوفاء بالتزاماتها واستوفت أوكرانيا جميع معايير الأداء الكمي المعمول بها حتى نهاية أبريل والمعايير الهيكلية حتى نهاية يونيو.

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