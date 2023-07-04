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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تدمر مختبرا يحوى مئات العبوات الناسفة فى جنين

انفجار
انفجار

ضبط الجيش الإسرائيلي مختبرًا احتوى على المئات من العبوات الناسفة، وعبوات أرضية شديدة الانفجار بالإضافة إلى بؤرة تضمنت وسائل قتالية وأمشاط ذخيرة وبندقية من نوع M4 خلال العملية العسكرية في جنين، وفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد تم العثور على 10 عبوات ناسفة تزن الواحدة منها 30 كجم تم تفجيرها داخل معمل المتفجرات، وهي من النوع الذي استخدم في تفجير آلية النمر منذ أسبوعين.

وفي بيان آخر، نفت إسرائيل إصدار الجيش أوامر بإخلاء مخيم جنين، وقال البيان: "في الساعات الأخيرة نشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية أخبارًا كاذبة وإشاعات مفادها بأن الجيش أمر بإخلاء مخيم جنين من سكانه. هذه التقارير عارية عن الصحة!"

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم إخلاء 3000 فلسطيني من مخيم جنين والعدد في ازدياد مع تهديد الجيش الإسرائيلي بتدمير المخيم.

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