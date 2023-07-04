ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: ما تقوم به إسرائيل بجنين محاولة لعزل الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال رمزي عودة، كاتب ومحلل سياسي، إنه يوجد صمت دولي إلى الآن حول الوضع في جنين، ولكن في حال استمرار العملية وسقوط الشهداء، من الممكن أن يكون هناك تعليق دولي، وكذلك من جامعة الدول العربية ومجلس الأمن.

 وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد أبوزيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل محكومة بالوقت وقبل العيد قاموا باجتياح المخيم بمدرعاتهم، مشيرًا إلى أن ما تحاول القيام به الآن هو اقحام قوات جديدة من أجل التدريب، ومن الممكن أن تكون محاولة لعزل الضفة الغربية. 

وتابع، أنه يتم الإعلان من قبل الساسة بإسرائيل عن عدم إمكانية خلق دولة فلسطينية مستقلة وعدد القوات الإسرائيلية الكبير لإرسال رسالة لكل سكان الضفة الغربية أن الجيش قوي وله قدرة على إحداث ردع.

محلل سياسي جنين إسرائيل عزل الضفة الغربية جامعة الدول العربية

مواد متعلقة

خبير: عملية إسرائيل في جنين تهدف للتغطية على فشلها ولن تحقق نجاحًا

الناطق باسم حركة فتح: العملية الإسرائيلية في جنين ستفشل

باحث سياسي: ما يحدث في جنين يهدف التغطية على التوسعات الاستيطانية لإسرائيل

مراسلة "القاهرة الإخبارية": يوجد تضارب في التصريحات الإسرائيلية حول جنين

«المصريين» يدين اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين

الأكثر قراءة

وفاة المطرب علاء عبدالخالق عن عمر يناهز 59 عاما

حميد الشاعرى ينعى علاء عبدالخالق: وجعت قلبى

مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة اللهجة لإمام عاشور لهذا السبب

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عمرو مصطفى: حسين الجسمى تقاضى حقوقه المالية كاملة عن "بشرة خير" وليست إهداء منه

أول تعليق من عميد آداب المنوفية على صور طالب وطالبة يقدم لها خاتم زفاف فى حفل التخرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين