محلل سياسى: ما تقوم به إسرائيل بجنين محاولة لعزل الضفة الغربية

قال رمزي عودة، كاتب ومحلل سياسي، إنه يوجد صمت دولي إلى الآن حول الوضع في جنين، ولكن في حال استمرار العملية وسقوط الشهداء، من الممكن أن يكون هناك تعليق دولي، وكذلك من جامعة الدول العربية ومجلس الأمن.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد أبوزيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل محكومة بالوقت وقبل العيد قاموا باجتياح المخيم بمدرعاتهم، مشيرًا إلى أن ما تحاول القيام به الآن هو اقحام قوات جديدة من أجل التدريب، ومن الممكن أن تكون محاولة لعزل الضفة الغربية.

وتابع، أنه يتم الإعلان من قبل الساسة بإسرائيل عن عدم إمكانية خلق دولة فلسطينية مستقلة وعدد القوات الإسرائيلية الكبير لإرسال رسالة لكل سكان الضفة الغربية أن الجيش قوي وله قدرة على إحداث ردع.