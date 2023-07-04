كنت فين وقت بيان 3 يوليو؟.. النائبة شادية الجمل: كنت أمام الحرس الجمهورى للاحتفال بخارطة الطريق

قالت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، إنها كانت تسير في طريقها في شارع صلاح سالم واستمعت لخطاب المشير عبد الفتاح السيسي وقتها وإعلانه خارطة الطريق وعندما استمعت للخطاب عبر موجات الإذاعة، وانضمت للمتظاهرين أمام الحرس الجمهوري للاحتفال برحيل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم.

وأضافت “الجمل”، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور"، أنه لولا وقفة القوات المسلحة الباسلة في وجه جماعة الإخوان الإرهابية لما كتب لثورة الثلاثين من يونيو النجاح فالتظاهرات الشعبية استمدت قوتها من ثقتها في أن الجيش المصري لن يحيد عن الحق ولن يكون إلا في صفوف جموع الشعب وتحقق ما توقعه المصريون حيث انتصر الجيش للإرادة الشعبية.

وشددت الجمل، على أن جماعة الإخوان ارتكبت عدة أخطاء بحق الوطن خاصة حينما حاولت تحويل مصر لدويلة في دولة الخلافة، وجعل دولة بحجم مصر تابعة لجماعة الإخوان فالولاء الأول لم يكن للوطن وإنما كان للجماعة وهو ما كشفه المصريون سريعًا ولم يخضعوا لمحاولات الإرهاب أو التهديدات بإراقة بحر من الدماء فقد كان محرك الجماهير الغاضبة هو الخوف على الوطن من الاختطاف أو تدمير هويته، وتصدت القوات المسلحة للجماعة الإرهابية وأعوانها واقتصت لدم الشهداء فقد شن الرئيس السيسي العملية العسكرية في سيناء والتى قضي فيها على براثن الجماعات المتطرفة التي اتخذت الدين ستارًا لجرائمها بحق الوطن والمصريين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يوم الثالث من يوليو في عام 2013 كان يومًا مشهودًا سيذكره التاريخ فهو يوم تغير مصير مصر كليًا وأنقذت البلاد مما كانت مقبلة عليه من تدني في الأوضاع على كافة الأصعدة، وانهيار مكانة مصر إقليميا ودوليًا لتبدأ مصر عصر جديد بإعلان خارطة الطريق وإسقاط دستور جماعة الإخوان، وعزل الرئيس محمد مرسي واختيار المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية.