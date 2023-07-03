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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل غرق شاب أثناء الاستحمام في نهر النيل فرع رشيد

غرق شاب
غرق شاب

تباشر نيابة البحيرة التحقيق في حادث غرق شاب أثناء الاستحمام بنهر النيل بمركز كوم حمادة التابع لمحافظة البحيرة، وذلك أثناء استحمامه في المياه.

 

وكانت سيارة إسعاف قد نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى  إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه أثناء الاستحمام بنهر النيل فرع رشيد بنطاق دائرة شرطة المركز.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الغرق وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى" محمد سامي الوجيه"، 22 سنة، مقيم منطقة الجزيرة بقرية شابور.

الأجهزة الأمنية اللواء أحمد خلف ثلاجة حفظ الموتى مأمور مركز شرطة مباشرة التحقيقات محافظة البحيرة مستشفى كوم حمادة منطقة الجزيرة

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