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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول تعليق من عميد آداب المنوفية على صور طالب وطالبة يقدم لها خاتم زفاف فى حفل التخرج

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة

أثارت صور لطالب وطالب أثناء تقديم خاتم خطوبة لها في حفل التخرج لطلبة كلية الآداب جامعة المنوفية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها العديد من المتابعين على جميع منصات السوشيال ميديا. 

 

وأكد الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية، في تصريح لـ"الدستور": “انتشار صورًا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، لشاب يتقدم لخطبة طالبة في حفل تخرج، تحدث عنه الجميع  إنهما طالبين بكلية الآداب”، لافتًا إلى أن الكلية ليس لديها أي علم لأنه لم يحدث داخل الحرم الجامعي.


وأكد الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية، على أن أي حفل تخرج يتم داخل الجامعة طبقا لبروتوكول، وأي احتفال يتم خارج أسوار الحرم الجامعي ليس للكلية أو الجامعة علاقة به.


وانتشرت خلال الساعات الماضية صورا لشاب يتقدم لفتاه ويقدم لها بوكيه ورد خلال حفل تخرج، وذكر بعض رواد السوشيال ميديا أنه من احتفال طلاب كلية الآداب جامعة المنوفية والمقام بإحدى قاعات المناسبات الخارجية، في تواجد أسرة الطالبة.

 

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بالأصالة عن نفسه وعن منسوبي الجامعة بأصدق التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائد مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات بمختلف المجالات داخليًا وخارجيًا بعيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

 

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة وأسرة الجامعة والقيادة السياسية، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي رسخت قدرة المصريين على صنع التاريخ، والتعبير عن إرادة شعبية صادقة غيرت مجري تاريخ الوطن حيث جسدت ملحمة ثورة ٣٠ يونيو قدرة المصريين على حماية وطنهم، وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة في العزم على تحقيق مستقبل أفضل لوطنهم  وسيظل بعون الله تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف القيادة الوطنية الحكيمة، علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، وانتصاراً لقيم العزة والكرامة.

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الصور المتداولة
الصور المتداولة
الصور المتداولة
الصور المتداولة
الصور المتداولة
التواصل الاجتماع الاجتماعي اسامة الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ب المنوفية المنوفية المناسبات

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