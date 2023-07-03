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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو تستنكر استعادة عضوية واشنطن في منظمة "اليونيسكو"

اليونسكو
اليونسكو

استنكرت وزارة الخارجية الروسية استعادة عضوية الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، مشيرة إلى أن هذه العملية جرت بشكل مخالف للقواعد الأممية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين: إن "عملية استعادة عضوية الولايات المتحدة في اليونيسكو جرت خلافا لميثاق المنظمة والتفافا على القواعد القائمة للمؤتمر العام (للمنظمة)".

وأوضحت أن العملية جرت "بدون الدراسة الدقيقة لكافة المسائل الرئيسية المتعلقة بالأمر، وقبل كل شيء تسديد واشنطن لديونها" للمنظمة.

وكانت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي قد أعلنت في أوائل يونيو الماضي أن الولايات المتحدة أبلغت المنظمة رسميا عن استئناف عضويتها فيها اعتبارا من يوليو.

روسيا تتعهد بـ"رد مناسب" على رومانيا بسبب خفض التمثيل الدبلوماسي

وتعهدت وزارة الخارجية الروسية بإعلان "الرد المناسب"، ردًا على قرار رومانيا بتقليص التمثيل الدبلوماسي الروسي لديها وطلبها مغادرة عشرات الدبلوماسيين الروس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "كما ذكر جانبنا في وقت سابق، ستقدم روسيا الرد المناسب"، وذلك وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وغادر 40 فردًا من موظفي السفارة الروسية بوخارست من مطار أوتوبيني.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية إن هذا الأمر يعكس تنفيذ قرار الجانب الروماني المتسق مع الإجراءات التي تتبعها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في مواقف مماثلة.

 

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