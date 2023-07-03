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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق شكري: بيان 3 يوليو كان خارطة طريق نحو المستقبل

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن يوم 3 يوليو 2013 سيظل يومًا مشهودًا في التاريخ المصري الحديث، لأنه يوم تحرير إرادة المصريين وتحرير وطنهم من قبضة الاخوان الإرهابيين الذين وصلوا للسلطة في ظروف غريبة، وكادوا يدفعون بمصر للدمار.

وأكد شكري، في بيان الاثنين، أن بيان 3 يوليو كان مكسبًا كبيرًا للوطن في هذا الوقت، وخارطة طريق حقيقية نحو المستقبل خلصت الوطن من حالة الفوضى والارتباك.

أضاف وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن يوم 3 يوليو بعث برسالة للعالم أجمع بقوة وعزيمة الشعب المصري وحقه الراسخ في تقرير مصيره، ومساندة قواته المسلحة الباسلة لمطالبه، وأن الجيش والشعب يدا واحدة.

وتابع هذا اليوم أكد أن القوات المسلحة لن تتخلى أبدا عن المصرين في أحلك الظروف وفي مختلف العصور، قائلا: ٣ يوليو سيظل يوما فارقا في تاريخ مصر الحديثة، ومناسبة حقيقية للفرحة والاحتفال.

واختتم طارق شكري، أن مشاهد ثورة 30 يونيو المجيدة وبيان 3 يوليو، والتفويض الشعبي للرئيس السيسي بعد ذلك، ستظل خالدة لا تغيب عن أذهان المصريين، باحتشاد الملايين بالميادين والشوارع، لرفض اختطاف الوطن.

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن يوم 3 يوليو 2013 سيظل يوما مشهودا في التاريخ المصري الحديث، لأنه يوم تحرير إرادة المصريين وتحرير وطنهم من قبضة الاخوان الإرهابيين الذين وصلوا للسلطة في ظروف غريبة، وكادوا يدفعون بمصر للدمار.

وأكد شكري، في بيان له اليوم،  أن بيان 3 يوليو، كان مكسبا كبيرا للوطن في هذا الوقت، وخارطة طريق حقيقية نحو المستقبل خلصت الوطن من حالة الفوضى والارتباك.

وأضاف وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن يوم 3 يوليو بعث برسالة للعالم أجمع بقوة وعزيمة الشعب المصري وحقه الراسخ في تقرير مصيره، ومساندة قواته المسلحة الباسلة لمطالبه، وأن الجيش والشعب يدا واحدة.

وتابع هذا اليوم أكد أيضا أن القوات المسلحة لن تتخلى أبدا عن المصرين في أحلك الظروف وفي مختلف العصور، قائلا: ٣ يوليو سيظل يوما فارقا في تاريخ مصر الحديثة، ومناسبة حقيقية للفرحة والاحتفال.

واختتم شكري أن مشاهد ثورة 30 يونيو المجيدة وبيان 3 يوليو، والتفويض الشعبي للرئيس السيسي بعد ذلك، ستظل خالدة لا تغيب عن أذهان المصريين، باحتشاد الملايين بالميادين والشوارع، لرفض اختطاف الوطن.

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