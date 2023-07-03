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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط تهريب 460 عبوة سجائر إلكترونية بمطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة الدولي

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة راكب أجنبي تهريب كمية كبيرة من عبوات الشيش الإلكترونية.
البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، تم ضبط أحد الركاب أثناء الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب وتبين وجود كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية بلغ عددها 460 عبوة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي تهريب راكب أجنبي الشيش الإلكترونية

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