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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفلسطينى يطالب بفرض عقوبات على قوات الاحتلال

محمود عباس
محمود عباس

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدانة هذا العدوان الإرهابي على جنين ومخيمها.

ودعا الرئيس، في كلمته خلال ترؤسه اجتماع القيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، لبحث العدوان المتواصل على جنين ومخيمها، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة لاجتماع طارئ لمواجهة هذه المخاطر.

وقال عباس، وجهت الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا في جنين وبقية أرض دولة فلسطين، داعيًا لوحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات وحقوق شعبنا المشروعة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي فرض عقوبات الإحتلال الإسرائيلي القدس جنين فلسطين

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