انقطاع المياه عن مخيم جنين بسبب تدمير البنية التحتية

انقطعت المياه، اليوم الإثنين، عن كافة أحياء مخيم جنين بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي، للبنية التحتية في المخيم.

وأعلنت بلدية جنين توقف خدمة المياه عن كافة أحياء مخيم جنين بفعل تدمير الاحتلال للبنى التحتية خلال العدوان الصهيوني على المخيم منذ فجر اليوم، بحسب موقع سما الفلسطيني.

وقالت بلدية جنين، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال تعمد تدمير الخطوط الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء في المخيم، ومنع طواقمها من العمل على إصلاحها.



وناشدت البلدية أهالي جنين ومخيمها بترشيد استهلاك المياه والمحافظة على كميات المياه المتوفرة لديهم بسبب التدمير الكبير المتعمد من قبل قوات الاحتلال على الخطوط الرئيسية لشبكة المياه، ومنع طواقم البلدية من العمل، كما تناشد المواطنين بالمحافظة على ما لديهم من التموين المنزلي.

ويشار إلى أن الاحتلال يواصل منذ فجر اليوم شن عدوان عسكري على جنين ومخيمها أدى حتى اللحظة لاستشهاد 5 مواطنين و25 إصابة بينها خطيرة، في محاولة لوأد فتيل المقاومة المشتعلة في الضفة والتي أشعلتها كتيبة جنين منذ عدة سنوات.