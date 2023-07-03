امتحان تجريبي استاتيكا لطلاب علمي رياضة 2023

يبحث طلبة وطالبات شعبة علمي رياضة، على النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 وبالأخص نموذج امتحان الاستاتيكا أحد فروع مادة الرياضيات، عبر محركات البحث جوجل.

نموذج امتحان الاستاتيكا.. النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، النموذج الاسترشادي للصف الثالث الثانوي 2023 في جميع مواد الثانوية العامة ، لتدريب الطلاب عليه، كنموذج مطابق لمواصفات الامتحانات الأساسية التي يؤديها الطلاب.

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نموذج امتحان استاتيكا

ويمكن للطلبة وطالبات فرع علمي رياضة، الإطلاع على صورة النموذج التدريبي، لتدريب الطلاب عليه قبل إجراء الاختبار غدا، من خلال الصور المرفقة بالتقرير التالي:

ومن المقرر أن يؤديه طلاب فرع علمي رياضة، غداً في اول فروع مادة الرياضيات.

وعن مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، وهي تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان، غدا الثلاثاء، والديناميكا ويؤدي الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

مواصفات امتحان استاتيكا 2023 الثانوية العامة



وجاءت المواصفات كالتالي :



مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا



مادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.



وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

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