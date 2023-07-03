مركز تنمية المواهب يطلق دورته الصيفية بأوبرا الإسكندرية

يبدأ مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، دورته الصيفية خلال شهر يوليو الجاري، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني المشرف العام على المركز علي مدار 3 أشهر ويستمر المركز في دوراته طوال العام.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام دار الأوبرا، برئاسة د.خالد داغر بالمواهب الفنية الصغيرة، بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى للبراعم والأجيال الجديدة بمدينة الثغر والتي تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للإرتقاء بالذوق العام، وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.

يضم المركز نشاط فصول الباليه -الكمان-الجيتار-العود-الإيقاع-الغناء العربي-البيانو-الكورال- ذوى القدرات الخاصة، وسوف يتم فتح فصول لنشاط الرسم والفلوت لأول مرة بأوبرا الإسكندرية.

تأسس مركز تنمية المواهب فى الموسم الفنى لعام 2004 وضم نخبة من الاساتذة الاكاديميين، ويحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية، وأقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية في عام 2012، وأصبحت حفلات مركز تنمية المواهب اساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية، والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال أشكال الفنون المختلفة.