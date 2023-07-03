"ما بعد الجنون".. نشاط فني لـ لطفي لبيب بثلاثة أفلام بعد فترة غياب

يعيش الفنان الكبير لطفي لبيب انتعاشة فنية بمشاركته في أكثر من عمل فني، حيث يشارك في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة وذلك بعد فترة من الغياب.

كشف “لطفي”، لـ"الدستور"، سر غيابه خلال الفترة الماضية حيث أكد أنه يحرص على التأني لاختيار الأعمال الفنية التي يشارك فيها، مشيرًا إلى أنه يحترم جمهوره خاصة بعد مسيرته الفنية الكبيرة، لذلك كان يبحث عن اعمال فنية تليق به وبمحبيه.

أضاف أنه يشارك في بطولة فيلم “ما بعد الجنون” الذي يخوض بطولته كلا من النجمان محمود حميدة وشيرين رضا ونخبة من الفنانين، لافتًا إلى أنه يجسد دور كوميدي اجتماعي حيث يظهر في شخصية رجل فقد عقله، إضافة إلى أنه يعيش مع اشخاص جميعهم يتصفون بالجنون، مؤكدًا أن العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.

أشار إلى أنه انتهي من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم “مرعي البريمو” الذي يخوض بطولته محمد هنيدي، معربًا عن سعادته الشديدة لمشاركته في العمل، مؤكدًا أنا أجواء الفيلم كانت مبهجة ولطيفة، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

أما مشاركته الثالثة فهي ضمن احداث فيلم “وش في وش” حيث يظهر خلاله كضيف شرف، ويجسد دور محامي، لافتا انه سعيد للمشاركة في العمل مع ابطال يتحلون بالاحترام والتواضع.

فيلم “وش في وش” من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

أما فيلم “ما بعد الجنون” يعتبر أول فيلم غنائي مصري منذ سنوات طويلة، ويمثل عودة قوية لهذا النوع من الأفلام، والفيلم من بطولة النجم الكبير محمود حميدة والنجمة المتألقة شرين رضا، ويشهد عودة جديدة للفنانة بسمة، والفنان محمود قابيل الى شاشة السينما، كما يعود من جديد الفنان لطفي لبيب في دور متميز مع الفنان أحمد فؤاد سليم، وجميعهم يقدمون أدوار وشخصيات جديدة عليهم ستفاجئ الجمهور.

يشهد العمل لأول مرة اشتراك ثلاثة نجوم من المطربين الشباب الذين لهم أثر كبير في الموسيقى المنتشرة في الشارع المصري وهم، مسلم، وشاهين، وهاني الدقاق نجم فريق مسار إجباري، كما يشارك الفنان علاء مرسى كضيف شرف في الفيلم، هذا بالإضافة الى العديد من المواهب الغنائية الشابة وهم، عبيدة، وسيف هانو، ورغدة، ومالك.