البهتيمى بديلًا للشيخ المنشاوى فى "يافطة" مركز المنشأة

حالة من الجّدل أثارتها صورة بمدخل مدينة المنشأة بسوهاج، بعد قيام مركز المدينة بتعليق لافتة إرشادية كتنويه على مدخل المدينة مكتوب فيها: "الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة ترحب بكم" ووضعوا عن طريق الخطأ صورة الشيخ والقارئ يوسف البهتيمي؛ بدلا من الشيخ محمد صديق المنشاوي كأحد رموز مدينة المنشأة وسوهاج.

وعلق المبتهل إبراهيم حسن السوهاجي، أحد أبناء مركز المنشأة، على الصورة قائلًا: إن الشيخ كامل يوسف البهتيمي شرف لأي مكان حل به، لكن معذرة لا تصل لدرجة الالتباس على أهل المنشأة الكرام بأن تكون صورته على أنه فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي بمدخل المنشأة الغربي، لذا نرجو من المسئولين تعديل الصورة وتحري الدقة ومراجعة أهل العلم في تلك الأمور.

سريعًا، ضجّت مواقع التواصل بحالة من الغضب والسخرية معلقين على الصورة بأن المسئولين في المدينة لا يعرفون رموزها الدينية كيف وصلوا إلى تلك المناصب.