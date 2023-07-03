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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد مجاهد: المصريون أدركوا أن الإخوان فصيل سياسى ليس دينيًا

الدكتور أحمد مجاهد
الدكتور أحمد مجاهد

قال الدكتور أحمد مجاهد، المقرر المساعد للجنة الثقافية والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن اعتصام المثقفين في مقر وزارة الثقافة كان الشرارة الأولى لانطلاق ثورة ٣٠ يونيو.

حكم الإخوان

وأكد مجاهد، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الهوية المصرية راسخة، وأزمة الشعب مع جماعة الإخوان الإرهابية هي محاولاتهم الكثيرة لتغيرها.

الإخوان فصيل سياسي  

وأضاف في حديثه، أن العدد الذي نزل في ٣٠ يونيو كان قريبًا من ٣٠ مليون مواطن، وهذا العدد كبير مقارنة بالتعداد السكاني المصري، وبالتالي كان هناك رفض تام من المصريين لهذه الجماعة.

وأشار إلى أن الشعب المصري أدرك أن الإخوان فصيل سياسي وليس دينيًا، ولهذا كان الشعار الموحد للمصريين في الميادين أثناء ثورة 30 يونيو "أنا مش كافر أنا مش ملحد أنا ضد المرشد".

أحمد مجاهد حكم الإخوان 30يونيو السفيرة عزيزة دي ام سي

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