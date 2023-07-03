بتشجع الأهلي وقدوتها صلاح.. شروق أول صعيدية مدربة للكرة النسائية بقنا

على الرغم من كونها تبلغ 26 عامًا، إلا أنها أصبحت أول مدربة لكرة القدم النسائية بمركز نجع حمادي شمالي قنا، بعدما كونت أول فريق لكرة القدم النسائية، في نادي الألومنيوم.

شروق عبدالهادي، 26 عامًا، مقيمة بمدينة نجع حمادي تحدت العادات والتقاليد، من أجل ان تثبت أن ما يفعله الرجال تستطيع النساء فعله، طامحًة ان تجعل الذكور والإناث قطعبي للألعاب الرياضية"بشجع الأهلي ومثلي الأعلي وقدوتي نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح".

تخرجت شروق في كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، وحصلت على دورة إعداد معلم في بداية حياتها وحصلت على دورات عديدة، على يد الكابتن فايزة حيدر، التي تعد أول مدربة مصرية في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وهي التي زرعت فيها حب اللعبة منذ البداية.

اكتشفت ابنة الصعيد موهبتها في مجال تدريب كرة القدم فكانت الأسرة الداعم الأول لها، واستطاعت تحقيق حلمها لتكون المدير الفني لفريق الكرة النسائية داخل استاد الألومنيوم، فوجدت العديد من المواهب وحب الفتيات لممارسة اللعبة وذلك بعد تحدي العديد من الصعاب والفكر المقتصر علي أنها رياضة تقتصر علي الذكور.

أوضحت شروق أنها سعيدة علي تحقيق حلمها وأنها قدمت العديد من النصائح للفتيات وأن هناك استجابة سريعة من الفتيات في تنفيذ خطة اللعب، وتطمح شروق في حصولها علي أول بطولة لها في مجال التدريب ورفع شعار نادي الألومنيوم لكرة القدم النسائية في البطولات المختلفة.

ذكرت مدربة أكاديمية كرة القدم النسائية في نادي الألومنيوم أنها تطمح لانتشار لعبة كرة القدم النسائية بجميع المحافظات ومدن ومراكز المحافظات الجمهورية بسبب عشقها للعبة.