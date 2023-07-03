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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب صيادي السويس: 3 يوليو ذكرى عظيمة للخلاص من الإخوان

بكري أبو الحسن
بكري أبو الحسن

قال بكري أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس إن 3 يوليو من كل عام يمثل ذكرى عظيمة في أذهان المصريين لا تمحوها الأيام.

ويتذكر أبو الحسن مشاهد تكاتف القوات المسلحة مع أبناء الشعب المصري نزولاً عن رغبتهم في تصحيح المسار والخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ووجه نقيب صيادي السويس التهنئة للشعب المصري وأهل السويس بذكرى الثالث من يوليو، ذلك الخطاب الذي اعتبره اسرع استجابة لمطالب ثورة 30 يونيو.

أشار أبو الحسن إلى أن الله ذكر مصر في القرآن وذكرها سيدنا محمد (ص) وأوضح أن بركة ذكرها في كتابه المجيد كانت بمثابة الحماية من ترويع الجماعة الإرهابية: “لما نيجي نتكلم على مناسبة 30 يونيو نجد ان تكاتف الشعب القوات المسلحة مع الفئات المصرية الأصيلة للتصدي لكل من يحاول أن يضر بمصر أو يلحق بها السوء”.

أضاف نقيب الصيادين:"لا ننسى جهود المواطنين حينما تكاتفوا مع الرئيس السيسي، فكلنا كنا نقف وقفة رجل واحد لحماية مقدرات الشعب".

مصر السويس الجيش نقيب الصيادين 30 يونيو 3 يوليو

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