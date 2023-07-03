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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أشهر مكوجية بالمنوفية: "بشتغل علشان اصرف على بنتي وحفيدي"

ام ايمان
ام ايمان

عندما تراها من كمية الرضا التي تسكن قلبها تجدها أصغر من عمرها بكثير، محبوبة من الجميع لها طلّة هادئة تعيش ام ايمان أشهر مكوجية منذ 15 عامًا، المقيم داخل قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية والتي اشتهرت بعملها الجاد وسيرتها الطيبة وتمكنها من عملها الذي لا ينافسها فيه أحدا. 

أكدت أم إيمان أشهر مكوجية بالمنوفية أنها تنفق على ابنتها وحفيدها، كما أنها بدأت عملها منذ 15 عامًا وفي ذالك الوقت كان زوج شقيقتها يعمل في تلك المهنة وعند أغلق المحل لظروفه الخاصة، أجّرته منه بكل ما فيه وبدأت العمل لأنها تحب مهنة الكوي، وبمرور السنين تمكنت أم إيمان من إجادة مهنتها وأصبح لها صيت في قريتها والبلاد المجاورة وذاع سيطها وأصبح كل منازل القرية والقرى المجاورة تأتي لها للكوي عندها نظرا لاتقانها لصنعتها. 

وأضافت أشهر مكوجية بالمنوفية لـ"الدستور" أنها طوّرت من المحل والعدة الخاصة بها، لكي تتناسب مع العصر، مؤكدة أنها تكوي القطعة بـ5 جنيهات في الوقت الحالي، نظرًا لارتفاع الأسعار وأن لديها زبائن منذ أن بدأت عملها من 15 عامًا.

ولفتت إلى أن الجميع يعاملها معاملة طيبة ولا يوجد أي نوع من أنواع التنمر عليها، بل الجميع يقوم بدعمها و تشجيعها على لقمة العيش الحلال، لكن البعض الذي قد يتعامل معها لأول مرة يستفسر عن سبب عملها في مهنة الرجال وتجيبه وتحكي وتسرد قصتها حتى انبهر كل من تحدثت معه. 

وأكدت أم إيمان أن زوجها يعمل في مخبز وهي تساعده في مصروف المنزل، لافتة إلى أنها تعرضت للاتهاب الرئوي المزمن نظرا لتعرضها لبخار الماء المستمر من المكواة، لكن هي تحب وتعشق مهنتها التي هي مصدر رزقها.

القرى المجاورة الكفاح الصناع الخاص بالمنوفية لقمة العيش وحفيدها

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