البرلمان العربي يدين قيام ميليشيات الشباب الإرهابية بتفجير مسجد في الصومال

أدان البرلمان العربي، قيام ميليشيات حركة الشباب الإرهابية، بتفجير مسجد بمنطقة "دار النعيم" الكائن فى إقليم شبيلى الوسطى بولاية هيرشبيلى الإقليمية بجمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرا أن هذه الجريمة النكراء هي جريمة ضد الإنسانية ترفضها كل الأديان السماوية والمواثيق والقوانين الدولية.

وأكد البرلمان العربي أن الإرهاب لا دين له، مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية للتصدي للإرهاب ووقف مصادر التمويل والداعمين لتلك الجماعة الإرهابية.

- التأكيد على الدعم الكامل للصومال في حربها ضد الإرهاب

وجدد البرلمان العربي التأكيد على دعمه الكامل للصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب والتي حققت خلالها خطوات ملموسة ونجاحات كبيرة لدحض هذه الجماعة الإرهابية، مشددا على ضرورة توفير الدعم الدولي للصومال في هذا الصدد.

وكانت جمهورية الصومال قد احتفلت أول أمس السبت، بالعيد الوطني الذي يوافق الأول من يوليو من كل عام، وهنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جمهورية الصومال رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة هذه الذكرى، مؤكدا دعم البرلمان الكامل للصومال في حربها ضد الإرهاب لتحقيق الأمن والأمان للشعب الصومالي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أمله للصومال في تحقيق التقدم والازدهار والعيش الكريم لشعبه وتجاوز كافة التحديات التي تواجهه تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.