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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الشرقية" تكشف كمية القمح الموردة إلى الشون والصوامع حتى الآن

القمح
القمح

ثمن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين؛ لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جهتها؛ أشارت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٣٧ طنًا و٨٤٠ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٣٢٨٥ طنًا و٠٦٧ كيلو قمح.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين؛ منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

استراتيجي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهات المعنية الدكتور ممدوح غراب الأقماح المحلية المحاصيل الاستراتيجية القمح للصوامع

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