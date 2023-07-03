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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تريد تفجير ساحة الصراع وإطلاق دوامة العنف والفوضى

نتنياهو
نتنياهو

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، إن جرائم حكومة بنيامين نتنياهو في جنين تصب ضمن مخطط إسرائيلي مُعد مسبقًا، لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف وفوضى لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها.

وأضافت وزارة  الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، ردًا على عدوان الاحتلال على جنين، أن الحكومة الإسرائيلية تواصل ترجمة عقليتها الاستعمارية العنصرية القائمة على منطق القوة في مواجهة المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في جنين ومخيمها، مُرتكبة المزيد من جرائم القتل والتخريب والتدمير للبنى التحتية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وأدانت الخارجية الفلسطينية تفاخر أكثر من مسئول رسمي سياسي وعسكري إسرائيلي باستخدام القوة المفرطة، مشيرة إلى محاولات إسرائيلية بائسة لتضليل الرأي العام العالمي، من خلال الربط بين ما يحدث في مخيم جنين وقوى إقليمية، بهدف التغطية على جرائمها وإخفاء أطماعها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما تقوم به حكومة نتنياهو من جرائم يصب في مخطط إسرائيلي مُعد مسبقًا لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف وفوضى لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها، كبديل عن الاتفاقيات الموقعة، ولتخريب أي جهود إقليمية ودولية لتحقيق التهدئة، وفي إطار عمليات تكريس الاحتلال والضم التدريجي الصامت للضفة الغربية. 

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أستاذ علوم سياسية: العملية العسكرية الإسرائيلية بمخيم جنين تنذر بتفجر الأوضاع بالضفة

جنين نتنياهو إسرائيلي الفلسطينية وزارة الخارجية الفلسطينية

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