أستاذ علوم سياسية: العملية العسكرية الإسرائيلية بمخيم جنين تنذر بتفجر الأوضاع بالضفة

أكد الدكتور بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تستهدف من عمليتها العسكرية في مخيم جنين خلق حالة ردع في الساحة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه العملية العسكرية تنذر بتفجر الأوضاع في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وقال الشوبكي، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلي أمام مرحلة لا يدرك فيها أن مزيدًا من مثل هذه العمليات العسكرية لا يعني بالضرورة اجتثاث جيوب المقاومة من مناطق شمال الضفة الغربية كما هو الحال في جنين ونابلس، موضحًا أن بقية الفلسطينيين في المناطق الأخرى بالضفة الغربية سيتفاعلون بشكل إيجابي مع الحالة النضالية ضد قوات الاحتلال.

وأكد أستاذ العلوم السياسية: العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مخيم جنين تمثل إعلان إفلاس الجيش الإسرائيلي أمام الفلسطينيين، منوهًا بأن الاحتلال الإسرائيلي سيدرك يومًا أنه لا يمكن إعادة الهدوء لمناطق الضفة الغربية سوى بإعادة الحقوق للفلسطينيين.